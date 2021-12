El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picallo, postuló que se debiese eliminar el plan Paso a Paso y avanzar hacia políticas públicas que garanticen la viabilidad económica del rubro.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Picallo planteó que establecer aforos por cada metro cuadrado en los recintos, no asegura que bares y restaurantes no tengan que cerrar sus puertas debido a la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19.

“Nosotros lo que necesitamos es que se nos deje trabajar y de una forma que sea viable económicamente, porque si a un centro de eventos se le pone un aforo determinado por metros cuadrados, seguramente o va a tener que cobrar mucho más por ese evento o simplemente ese evento no será viable económicamente”, dijo.

“Creemos que se debería eliminar este plan Paso a Paso como lo conocemos y generar otro orientado a la población de mayor riesgo, y la población de mayor riesgo son los no vacunados. Creo que las personas legítimamente pueden tener la libertad de elegir vacunarse o no, pero se pueden establecer barreras y restricciones en el sentido de proteger la salud de las personas que tomaron esa decisión de no vacunarse”, agregó.

Respecto a las medidas sanitarias que podrían implementarse en el marco de la eventual llegada de la variante Ómicron al país, Picallo precisó que “no es necesario que sobrereaccionemos con medidas sanitarias como que vuelvan a cerrar negocios, ni que volvamos a tener pérdida de empleos”.

“Lo que necesitamos son políticas públicas que permitan que las empresas trabajen de forma segura, con protocolos, con ciertas exigencias, pero que puedan trabajar de una forma económicamente viable”, agregó.

Finalmente, planteó que se deben estudiar nuevas ayudas económicas para las pymes del rubro gastronómico, como los créditos Fogape.”Creo que hoy día, dada la situación del país, lo que necesitamos es que todos los sectores puedan volver a trabajar y, por lo tanto, podamos tener mejores créditos, volver a estudiar los créditos Fogape para aquellos sectores que no pueden pagar sus cuentas de forma normal porque siguen teniendo restricciones en su operación”, concluyó.