“Tomaron una decisión que no se la comunicaron a nadie y no hallaron nada mejor que subirlos a un bus“, comentó el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, sobre la decisión del gobierno de trasladar en buses a un grupo de 500 ciudadanos bolivianos que se encontraban en Providencia hacia la comuna del norte del país.

La autoridad municipal sostuvo, en conversación con CNN Chile, que encuentra “injusto” que desde el gobierno central se haya tomado la decisión “sin consultar”. “Estoy a la espera de tener una comunicación oficial, que me llegue un decreto del general pidiéndome los albergues”, aseguró.

Según Soria, “todavía no tengo comunicación oficial, solo tengo un llamado por teléfono. Entiendo llegan (los ciudadanos bolivianos) mañana las 9 de la mañana, no sé, por otro lado me dicen que llegan de madrugada. Ese es el nivel de organización que se tomó en Santiago“.

Junto con indicar que “tenemos una hermosa relación con los hermanos bolivianos”, aseguró que “voy a cumplir con la ley y voy a entregar los recintos que me pida el general“.

Eso sí, sostuvo que “el gobierno se tiene que hacer cargo de la decisión que él tomó en Santiago sin consultar a los iquiqueños, pasando por arriba de los derechos de los iquiqueños”.

Lo anterior, porque “se saltaron todas las normas y sin avisarle a nadie toman un decisión“.

Además, el alcalde Soria, señaló que fuera del consulado de Bolivia en Iquique, se encuentran otros 200 ciudadanos bolivianos pidiendo volver a su país y que habilitó un albergue para otras 50 personas que se encuentran en una situación similar.

Finalmente, advirtió que con la decisión “nuestras oportunidades se ven mermadas, porque tenemos un solo hospital regional, que si buscas en Google la infraestructura, hay un estudio independiente que nos compara con Sierra Leona, Guatemala y otros países muy pequeñitos de África, donde no debe existir la salud. Esa es la situación sanitaria de la región, esta entre las cinco peores de Chile”.

En total fueron tres días los que el grupo de bolivianos estuvo pernoctando a la intemperie, en las afueras del edificio ubicado en Providencia, solicitando el regreso a raíz de la crisis por el COVID-19. Una vez lleguen a Iquique, deberán mantenerse en cuarentena antes de ser autorizados para cruzar la frontera.