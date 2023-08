El senador de Demócratas Matías Walker comentó la propuesta del expresidente Sebastián Piñera de ampliar formar una alianza que incluya partidos de centro y derecha. El parlamentario fundamentó la negativa de su partido enfatizando que “hemos descartado cualquier alianza política con Republicanos, nosotros queremos formar alianzas políticas con partidos que estén en el centro, no en los extremos“.

“Así como criticamos al Partido Comunista por no sumarse al Acuerdo por la Paz (…), no podemos hacer una alianza con Republicanos, que no quiso firmar el Acuerdo por Chile y que, en general, no ha estado por los acuerdos“, agregó en entrevista con CNN Chile.