El senador del partido en formación Demócratas, Matías Walker, llamó en CNN Chile a dejar la “cacería de brujas” y concretar la sucesión de Jorge Abbott en la Fiscalía Nacional. Además, dijo no cerrar a que “sean otros postulantes. Lo voy a decir con nombre y apellido: me parece que el fiscal subrogante, señor (Juan Agustín) Meléndez, tiene una amplia trayectoria, tiene la mayor antigüedad en el Ministerio Público y perfectamente podría ser nominado. Perfectamente, el fiscal (Carlos) Palma podría ser nominado también. ¿Qué es lo que le dicen al fiscal Palma? Que investigó a Carabineros; y ¿qué le dicen al fiscal Meléndez? Que fue fiscal de aviación. Pero, perdón, si fue fiscal de aviación en democracia. Entonces, a eso me refiero con la cacería de brujas”.