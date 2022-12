Matías Walker, senador del partido en formación Demócratas, conversó con CNN Chile sobre el acuerdo constituyente y sostuvo que “el rol de los ex presidentes de la República es muy importante por la experiencia que tienen (…). Lo relevante es que los expertos no sean operadores políticos de los partidos, sino que sean personas que tengan visión de Estado y qué mejor que la figura de los ex mandatarios, ya sea en el consejo de expertos o acompañando el proceso”. “Independiente del cargo concreto, los ex presidentes de la República son un patrimonio de todos los chilenos y no se van a restar de colaborar en este proceso”, agregó.