En conversación con Agenda Económica, Matías Muchnick, CEO y fundador de NotCo, se refirió a la crítica que realizó hace algunos meses al entonces candidato presidencial Gabriel Boric.

En octubre de 2021, el actual presidente electo sufrió un traspié al momento de detallar cifras, particularmente respecto a su propuesta de aumentar el impuesto al 1% más rico de la población.

Lee también: Cambio de mando: Boric invita a Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Nicaragua y opositor al gobierno de Ortega

“Si Boric fuera un emprendedor haciendo un pitch de su idea a inversionistas (ni siquiera muy sofisticados) no levantaría un peso. No manejar las cifras del problema que uno está proponiendo resolver es fatal”, criticó Muchnick en esa oportunidad.

Si Boric fuera un emprendedor haciendo un pitch de su idea a inversionistas (ni siquiera muy sofisticados) no levantaría un peso. No manejar las cifras del problema que uno esta proponiendo resolver es fatal. pic.twitter.com/9TFXSowRh3 — Matias Muchnick (@MatiasMuchnick) October 21, 2021

“Fue un momento impulsivo”

Consultado sobre sus dichos, Muchnick sostuvo a CNN Chile que “fue un momento muy impulsivo, ya que yo en realidad no posteo absolutamente nada en Twitter”. Asimismo, explicó que “no lo pensé mucho y sentí que desde la perspectiva un poco de un emprendedor esa era mi visión”.

“Creo que hay veces en las que hay que estar preparado y en ese momento me dio miedo algunas cosas que Gabriel no sabía, pero no por eso yo sentía que él era un mal candidato ni mucho menos. Si hubiese pasado con Kast o con otro candidato hubiese puesto lo mismo, sólo que me tocó con Gabriel”, agregó.

El emprendedor recalcó que no es una persona política, ni alguien a quien le “guste opinar de política”. “La verdad es que no sé mucho de política y por eso lo mejor es que pastelero sus pasteles. Fue una anécdota y un tuit que ya pasó”, dijo.

Lee también: Con la camiseta cruzada: Gabriel Boric jugó “pichanga” con isleños y el alcalde de Juan Fernández

“Soy optimista con este Gobierno, le tiene que ir bien, es muy startupero, Gabriel tiene 35 años e hizo un comando que vale la pena mirar de cerca (…) Me parece que es una nueva generación y soy súper optimista con lo que viene para adelante” añadió.

Diversas voces señalaron que los dichos de Muchnick se debían a que Pablo Zamora, cofundador de NotCo, se encontraba en proceso de desvinculación de la firma debido a diferencias profesionales con los directivos, y a su interés por cooperar en la campaña presidencial de Boric.

Sin embargo, el emprendedor negó esa tesis y aseguró que “con Pablo tenemos una buena relación, nos respetamos a morir y cofundamos la compañía”.

“No tiene absolutamente nada que ver con él, ya que fue solo un tuit impulsivo que hice en su momento (…) y nunca pensé que iba a tener la repercusión que tuvo”, concluyó.