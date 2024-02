La diputada Marisela Santibáñez (IND) conversó con CNN Chile sobre la tensión en el fútbol nacional tras la suspensión de partidos. Respecto a Estadio Seguro, afirmó que “no ha tenido eficacia porque no tiene las atribuciones (…). Finalmente, es como un observador, pero no tiene ninguna atribución”.

En esta línea, se refirió a las críticas de Cecilia Pérez, señalando que la exministra del Deporte y actual vicepresidenta de Azul Azul “tiene que hacer un mea culpa. Si hoy no se justifica Estadio Seguro, créame que nunca se justificó“.