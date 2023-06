Luego de que el Gobierno descartó extender el estado de excepción a la Región de Los Ríos tras los ataques registrados la última semana, el diputado Marcos Ilabaca (PS) comentó en CNN Chile: “Lo que le hemos dicho al Ministerio del Interior es que establezcamos hoy una estrategia fuerte y clara. Yo creo que eso no existe ahora. No hemos tenido la posibilidad de poder conversar más en profundidad (…). Nosotros entendemos que el solo ataque policial o militar no va a hacer la fórmula en la cual vamos a resolver este tema, porque es más complejo, pero sí necesitamos seguridad”.