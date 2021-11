El diputado Marcelo Díaz condenó el respaldo público que le dio el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a la candidatura presidencial del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Ante la segunda vuelta del próximo domingo 19 de diciembre, el secretario de Estado dijo en entrevista con La Tercera que “el Gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades”.

“Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad”, agregó.

Tras ser consultado sobre la situación en entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Díaz respondió que “hace un daño a la democracia que un ministro se pronuncie en un proceso electoral”.

“Hacerle más daño a la democracia después de todo el daño de este gobierno, me parece a mí, francamente, muy lamentable. No hay ninguna razón que justifique la intervención electoral que ha hecho el ministro Figuera, creo que deshonra el cargo que ostenta. Parece que aquí los funcionarios de gobierno quieren hacer campaña por Kast, pero no quieren dejar el empleo público, porque pasó lo mismo que la ex subsecretaria Daza, que primero había pedido un permiso sin goce de sueldo para hacer campaña y ahora el ministro Figueroa cruza la línea. A mí me parece que habla muy mal de ellos”, añadió.

El diputado afirmó que “es muy probable” que se lleven adelante acciones como recurrir a la Contraloría General de la República (CGR), pero aclaró que “ellos saben que la Contraloría no se va a pronunciar de aquí al 19 de diciembre”.

De hecho, manifestó que “no tengo ninguna duda que vamos a tener a otro ministro o subsecretario que se pronuncien”.

“La semana pasada, el subsecretario Max Pavez tuvo que retirar unos tuits que había publicado, porque había cruzado la línea también de usar cuentas fiscales para hacer campaña, usar su vocería para hacer campaña”, agregó.

Finalmente, Díaz comentó que, a su juicio, “hay pocos gobiernos en la historia de Chile que le han hecho tanto daño a la democracia como este y van a terminar hasta el último día haciéndolo, y yo creo que es lamentable por la huella histórica que van a dejar”.

“Lamento mucho que esto se produzca de esta manera, no porque creo que lo que dice el ministro Figueroa vaya a inclinar la balanza en uno u otro sentido, eso no va a pasar, no tiene la capacidad de influir para el curso de la elección. Es el daño que le produce al sistema democrático, a los principios democráticos y a la neutralidad del Gobierno”, concluyó.