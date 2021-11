A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, diversos personeros del mundo político han comenzado a hacer pública su preferencia con el objetivo de sumar apoyos de cara a los comicios del 19 de diciembre.

En ese contexto es que hoy generaron controversia las declaraciones del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien además de manifestar su expreso respaldo al abanderado del Frente Social Cristiano, aseguró que el Ejecutivo no debería mantenerse al margen de esta elección.

“El gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad”, expresó el secretario de Estado en entrevista con La Tercera.

A esta situación respondió el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien cuestionó las declaraciones del ministro Figueroa, emplazándolo por su gestión respecto a las comunidades escolares durante la pandemia.

“Las profesoras y profesores de Chile tampoco seremos neutrales frente a estas elecciones. Mientras tenemos un ministro de Educación que oficializa su apoyo a Kast, que entiende a la educación como una mercancía y como un negocio, las profesoras y profesores de Chile sabemos y creemos que la educación es un derecho fundamental“, señaló el dirigente gremial.

En esa línea, Díaz aseguró que al ministro Figueroa le “ha interesado más el negocio de la educación, que verdaderamente entregar la educación que nuestras niñas y niños se merecen”, agregando que tanto él, como el presidente Piñera y el candidato Kast, son “un continuo de una misma lógica”.

“Hemos acordado, como profesoras y profesores de Chile apoyar la candidatura del candidato Gabriel Boric. El día miércoles haremos oficial este apoyo, porque representa la lógica de entender a la educación como un derecho humano fundamental”, indicó el presidente del Colegio de Profesores.