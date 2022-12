El senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió al acuerdo constituyente alcanzado esta semana y sostuvo que “al presidente Gabriel Boric no le gusta, ya que él quería la refundación de Chile“.

En entrevista con CNN Chile, Ossandón también se refirió a los dichos el mandatario, quien aseguró esta mañana que el comité de expertos debería ser remunerado para que el proceso sea “transparente”.

Sobre esto, el parlamentario señaló que “decir que los expertos porque no son remunerados es poco transparente me parece un insulto. Yo creo que los expertos, pagados o no pagados, se la van a jugar por un tema republicano”.

Por otra parte, afirmó que lo que más le gusta de este acuerdo es que “impide experimentos refundacionales porque existen bordes, hay un árbitro y medidas para que se generen condiciones que impidan un circo como el que quería el presidente Boric la vez pasada”.

“Creo que es un buen acuerdo y que lo importante es que no parte de cero, no parte de una hoja en blanco. Aquí hay un montón de procesos, constituciones, el mismo proceso anterior, etcétera, que van a dar un marco”, agregó.

Finalmente, Ossandón abordó la posibilidad de que los ex presidentes participen del comité de expertos y manifestó que “aquí hay dos entidades que van a ser importantes, los expertos y los árbitros. Yo creo que los presidentes, si van a ser algo, debieran estar en el nivel dirimente, en los árbitros, no en la contingencia“.