Cuando en enero pasado se concretó la inscripción de las listas con las candidaturas a las distintas elecciones de abril próximo se generó una polémica en torno a la de Vamos por Chile, lista de candidatos de Chile Vamos.

Esto, luego que a los postulantes de Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli se sumaron los del Partido Republicano. La situación no fue bien recibida, por ejemplo, por la candidata Sylvia Eyzaguirre, quien al ver que Teresa Marinovic era su compañera en el distrito 10 afirmó que bajaría su candidatura, algo que finalmente no ocurrió por el efecto que podría generar en la propia inscripción ante el Servel.

La abogada Macarena Venegas, candidata independiente con cupo de Evópoli por el distrito 12, tiene una opinión similar.

En Aquí Se Debate, la candidata indicó que la inclusión del Partido Republicano a la lista “fue una mala jugada de último minuto de Chile Vamos, algo que lamento porque no me identifica para nada Republicanos”.

Lee también: El round de Bodenhöfer y la Dra. Cordero: “¿Qué más violento que Piñera sacándose una foto en Plaza Dignidad?”

Asimismo, consultada sobre la figura, por ejemplo, de María Luisa Cordero -candidata independiente con cupo UDI en el mismo distrito-, señaló: “Es alguien que conozco por la televisión, a quien le tengo cariño, pero obviamente no me representa a mí necesariamente sus pensamientos”.

Más allá de una u otra figura, Venegas afirmó que optó por el cupo de Evópoli por su ánimo “dialogante” y su transversalidad, planteándose siempre desde una postura política más de centro que coincidió con propuestas del partido.

“No me representa ni una derecha ni una izquierda. Me siento de centro, ojalá hubiese un partido de verdad de centro, que fuera totalmente transversal y liberal como yo me represento. Acepto el cupo en Evópoli manteniendo mi independencia porque creo que es un partido que me convenció, es dialogante, hay una apertura, es liberal, no es excluyente, no es de extremos, y eso a mí me acomoda“, concluyó la candidata.