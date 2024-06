Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, en entrevista con CNN Chile: “Si no hay Estado fuerte, no hay democracia”

El mandatario está en Chile para asistir al homenaje que el Grupo Libertad y Democracia le hará a Sebastián Piñera este martes. En entrevista exclusiva con CNN Chile, Lacalle Pou abordó sus definiciones políticas sobre la situación de América Latina, corrupción, libertad y su relación con el fallecido expresidente.

“Si no hay Estado fuerte, no hay democracia”. Esta es parte de las definiciones políticas que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, entregó en entrevista exclusiva con CNN Chile.

El mandatario conversó con Mónica Rincón sobre la situación en América Latina, su visión sobre la libertad y Estado, y la cercana relación que tuvo con el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Lacalle Pou está en Chile para participar en el homenaje que el Grupo Libertad y Democracia le hará al otrora jefe de Estado que falleció en febrero tras un trágico accidente en Lago Ranco, en la Región de Los Ríos.

“Si no hay Estado fuerte, no hay democracia”

Entre distintos aspectos, el presidente uruguayo reiteró su definición sobre la importancia del Estado para la función de conseguir libertad y el desarrollo de una democracia plena. “Si no hay Estado fuerte, no hay democracia. Los que analizan, a veces, tienen la cabeza desde el punto de vista patológico, que es el Estado, no el músculo, sino la grasa. No el que lo mantiene vital, activo, rápido, con reflejos; sino el que lo mantiene, que no se mueve. Entonces, ¿puede haber una democracia plena si no tenemos un Poder Judicial fuerte? ¿Un Poder Legislativo y Poder Ejecutivo fuerte con cierta separación pero respeto institucional? No lo hay”, manifestó.

Respecto al homenaje al fallecido expresidente, Lacalle Pou fue claro: “Yo no vine por el presidente Piñera. Yo vine por Sebastián Piñera. Porque en la vida te cruzas con presidentes, con jefes de Estado, y no necesariamente tienes buena relación, o justo tu país está en una situación”.

En ese sentido, compartió con CNN Chile dos anécdotas que guarda con cariño: “Yo en el 2014 perdí mi primera elección a la presidencial, y obviamente siempre es un golpe, no solo político, sino anímico, perder. Y el presidente Piñera, sin tener por qué -yo era un senador no muy conocido, por lo menos acá en Chile-, me invitó a su asunción. Lo divertido es que íbamos en un ómnibus y al lado mío venía otro que había perdido, Guillermo Lazo. Y los dos después tuvimos la oportunidad de llegar, y siempre nos acordamos de que nos conocimos en un ómnibus en Chile. Y tuvo un lindo gesto el presidente Piñera conmigo ahí”.

El segundo episodio tiene relación con la pandemia del COVID-19: “En función de gobierno, en momentos muy complejos, muy dramáticos, en la pandemia, Chile empieza las negociaciones por las vacunas antes que nosotros, yo llamo al presidente, y estuvo generoso y prudente, cosa que yo valoro mucho, porque me contó algunas cosas, y me dijo ‘hasta acá te puedo contar. El resto no te puedo contar, porque yo estoy negociando las vacunas’. Y después, las primeras vacunas que llegan a Uruguay llegan a un avión chileno. O sea, vine hoy no para hacer una evaluación de su gobierno, vine para hacer agradecimiento”.

El presidente Lacalle Pou también se refirió al debate previsional en Uruguay, la crisis de seguridad que afecta a la región, el crimen organizado, el “nunca más” por el golpe de Estado de 1973 en su país, la corrupción y la “transformación de la democracia”. En otro aspecto, descartó que el modelo de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, sea para Uruguay.