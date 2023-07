El fundador de Los Prisioneros, Miguel Tapia, reflexionó sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y cómo lo influenció la dictadura al decidir cómo nombrar a la banda.

“Yo tenía 9 años cuando fue el golpe, en mi barrio también hubo vecinos que nunca regresaron, allanamientos y represión. Crecí con eso, tal vez por eso le puse ‘Los Prisioneros’ a la banda“, dijo el baterista en entrevista con CNN Magazine.

“Ahora que pasan estos 50 años, creo que es algo que no se puede olvidar. Así como en Alemania, claramente, el holocausto se recuerda para que no se vuelva a repetir, acá tenemos que hacer lo mismo para que no se vuelva a repetir. Más con un país tan conservador, incluso hasta el día de hoy, donde el poder se sigue manteniendo tal cual en aquella época”, agregó el músico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CNNChile (@cnnchile)

Tapia intentó juntar a Los Prisioneros

En la misma entrevista, Tapia reveló que intentó juntar Los Prisioneros en el contexto del estallido social.

“Yo intenté, y esto no lo sabe nadie, cuando fue el estallido social, juntar a Claudio y a Jorge. Jorge y yo estuvimos de acuerdo en hacer algo importante, porque a mí personalmente me tenía muy angustiado lo que estaba pasando, sobre todo con estas 400 personas jóvenes y de todas las edades que sufrieron de daños oculares” detalló el músico.

“Quedé impactado y tenía miedo en mi casa como muchos y estaba angustiado y frustrado. Hablé con Jorge para hacer algo y él estuvo de acuerdo, pero hay un personaje que no quiso estar de acuerdo y fue la última vez que me dije ‘nunca más voy a intentar juntar a Los Prisioneros’”, expresó.