Hace unos días se dio a conocer una carta en la que 27 reos de Punta Peuco reconocieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Sobre esto, la diputada Lorena Fries (CS) conversó con CNN Chile y aseguró que estarían buscando “beneficios carcelarios”.

Asimismo, señaló que “si lo que pretende esta carta es una especie de trueque, de condiciones más favorables, beneficios a cambio de información, me parece que es un camino errado”.

“Después de 50 años lo que uno esperaría, a propósito de las palabras del excomandante Martínez, es que entregaran información como una forma de no denigrar a la institución militar. Yo creo que el acto patriótico que podrían hacer los condenados de Punta Peuco es entregar información, no sobre sus casos en particular, sino sobre otras situaciones que pudieran haber visto”, indicó la parlamentaria de Convergencia Social.