El diputado Andrés Longton (RN) conversó con CNN Chile sobre los dichos del presidente Gabriel Boric respecto a “abusos sexuales” cometidas por Carabineros en el marco del estallido social y sostuvo que “mientras no haya una condena, el mandatario no puede dar la certeza que eso ocurrió“. “Uno puede denunciar muchos hechos, pero finalmente la justicia es la que se pronuncia a través de una condena o una absolución y no tenemos ninguna condena respecto a agresiones sexuales”.