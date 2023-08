El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, conversó con CNN Chile y sostuvo que “los que tienen más van a tener que pagar más y eso es ineludible. Ahora, otra cosa es en qué momento vamos a sentarnos a conversar ese aspecto de una reforma tributaria, pero, mientras tanto, lo que hizo el Gobierno –a mi juicio en un acto de realismo por parte del ministro Marcel o madurez política por parte del presidente- fue decir ‘mis fuerzas políticas en el parlamento no me permiten avanzar como yo quería’ y decidir flexibilizar”.

Por otra parte, se refirió a la postura la oposición y señaló que su reacción “tuvo de dulce y agraz. Comparten los cuatro objetivos de financiamiento, pero en el tema de los convenios y las fundaciones no me queda claro que están pidiendo. (…) Si la UDI o algún sector aspira a que para avanzar en esto haya que echar ministro, yo creo que es un exceso, no corresponde y no es sano”. En esta línea, agregó que “el Gobierno ha tratado de encausar estos temas de las fundaciones, se han exigido las responsabilidades que eran pertinentes directamente de los involucrados (…), pero mantener de rehén a centenares de miles de jubilados en Chile porque no se va un ministro o por un convenio no me parece nada, creo que va por mal camino”.