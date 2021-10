Luego que el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reconociera que retiró fondos previsionales de su AFP y propusiera una extracción total -pese a que se ha mostrado contrario a la medida en reiteradas ocasiones-, su vocera de campaña, Katherine Martorell, afirmó que el ex ministro ya había estado en conversaciones con el diputado Jorge Alessandri para apoyar su iniciativa.

Tras ser consultada sobre por qué Sichel no contestó cuando le preguntaban sobre si había sacado parte de sus fondos de pensiones y si es que dicha situación lo había complicado, la ex subsecretaria respondió en entrevista con Noticias Express de CNN Chile: “no. Él no quiso prestarse para el juego político y para ser utilizado como excusa para una votación, y es algo que ocurrió”.

“Si nosotros miramos la votación, ese día yo seguí parte de la discusión parlamentaria, pero la mayoría de las personas que hicieron el primer retiro -en mi caso, por ejemplo- fuimos parte de los discursos que utilizaron precisamente los parlamentarios para justificar un voto que es populista”, aseguró.

“Entonces, el prestarse para eso era finalmente influenciar en una mala política pública y sin perjuicio de eso, igualmente ya se estaba trabajando esta otra posibilidad con el diputado Alessandri, precisamente, para prepararnos en caso de que ganara el populismo, que fue lo que ocurrió”, afirmó.

Martorell también manifestó que “lo más importante acá es que esto tiene que ir, obviamente, de la mano de una reforma de pensiones”.

“Ahora, respecto a las convicciones, Sebastián Sichel siempre ha tenido la misma convicción: los ahorros son de las personas”.

El periodista Sebastián Aguirre le contrapreguntó a la vocera: “es que en junio (Sichel) dijo otra cosa”, ante lo cual ella respondió: “no, dijo que los ahorros son de las personas y dijo que hay que resguardar los ahorros de las personas y que no pueden las personas estar saliendo con sus propios ahorros para rascarse, salir adelante con sus propias uñas de las distintas situaciones y que debe ser el Estado el que debe ocuparse de que exista un sistema de pensiones que realmente dé esas garantías”.

“Lo que dice Sebastián Sichel hoy día es: no existe la garantía de que el populismo no va a ganar. Están presentando un quinto retiro, ganó en la Cámara de Diputados con el voto a favor de un diputado que es candidato a presidente y que dijo que encontraba que era una pésima política pública y que jamás lo haría si había IFE Universal. Situación que ocurre”, continuó.

Finalmente, Martorell afirmó que “el único que se ha mantenido firme en sus convicciones ha sido Sebastián Sichel y eso es evidente”.