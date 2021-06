Algunos parlamentarios de oposición no han descartado realizar una acusación constitucional contra el ministro de Salud, Enrique Paris, ya que cuestionan la gestión del secretario de Estado tras el ingreso de la variante Delta al país.

En conversación con CNN Chile, la diputada Karol Cariola (PC), integrante de la Comisión de Salud, confirmó que se realizará una interpelación a la autoridad, que se trabajó en conjunto con los integrantes de esa instancia, y que en base a eso se evaluarán los próximos pasos.

“Nosotros estamos esperando que se nos den respuestas mucho más claras y concretas en torno a lo que ha ocurrido en nuestro país respecto del manejo de la crisis sanitaria. El ingreso de la variante Delta, la forma en que ingresó, la situación en que ocurrieron los hechos”, dijo.

Lee también: Por presunta negligencia: Acogen querella contra Paris, Daza y Labra ante primer caso de variante Delta

“En la Comisión de Salud veníamos advirtiendo hace varias semanas que era necesario restringir aún más el ingreso a nuestro país y, sin embargo, no hubo acuerdo a eso por parte del ministerio, del mismo modo que no se escucha a los expertos, al Colegio Médico y el consejo técnico“, añadió.

En ese sentido, la legisladora aseguró que “son muchos elementos que se acumulan y que lo que traen como consecuencia es que se pierden vidas humanas producto de esta negligencia“.

“Acá hay claramente un problema de definiciones políticas, de administración, no solo del ministro, acá hay una definición política de este gobierno desde el principio de la pandemia de no poner en el centro la salud y la vida de las personas y muchas de esas vidas que se han perdido, probablemente podrían haber sido salvadas si es que se hubiesen tomado medidas anticipadas”, aseguró.

Lee también: Seremi del Maule dice que primera paciente con variante Delta “faltó a la verdad” y sí participó en funeral

En ese sentido, Cariola sostuvo que “analizar una acusación constitucional no es una locura, es algo que está sobre la mesa, no está confirmado ni estoy anunciando que lo vamos a hacer, solamente estoy planteando que es una herramienta que tenemos, el ministro ha ido acumulando razones para esto, no solo él, sino que la gestión de todo el gobierno y creemos que ha sido fallida”.

“Los datos hablan por sí solos respecto del fracaso de la estrategia sanitaria que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera para enfrentar la pandemia”, añadió.

Finalmente, señaló que “lo que no puede pasar es que el Parlamento sea un espectador de lo que aquí está ocurriendo y de que se sigan perdiendo vidas de personas que podemos evitar”.