La seremi de Salud del Maule, Marlenne Durán, informó este miércoles que la paciente confirmada con variante Delta que llegó de Estados Unidos mintió durante la investigación epidemiológica y en una de sus últimas declaraciones reconoció que sí participó en el funeral al cual tenía prohibido acceder.

La seremi dijo que pudieron constatar que el funeral se había realizado el 5 de junio y no el 4 de ese mismo mes, como había indicado la paciente y su grupo familiar.

“Es por eso que nuevamente volvimos a insistir en conversaciones con la paciente y su grupo familiar, quienes finalmente terminaron reconociendo que la paciente había faltado a la verdad en la investigación epidemiológica y que ella sí había llegado al final del funeral“, dio a conocer la autoridad.

“La paciente no respetó todas las indicaciones que dio la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Ella viajaba con un permiso donde indicaba claramente el vehículo en el cual ella se desplazaba, que no debía hacer ninguna parada en el camino y, además, la dirección a la cual se debía dirigir directamente. Ella, en conjunto con las personas que residían en esa dirección, no podían salir de la casa por 10 días y además no podían recibir visitas. Ninguno de ellos cumplió con esta indicación, pues todos asistieron al funeral ese día“.

Se trata de la paciente, dos adultos y un menor de edad.

A todos los mayores de edad ya se les cursó el sumario sanitario correspondiente y todos los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía.

Esta jornada, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón contra el ministro de Salud, Enrique Paris, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, por eventual negligencia en el manejo de este primer caso de variante Delta en Chile.