La militante de Comunes Karina Oliva se impuso en las primarias del Frente Amplio por la gobernación de la Región Metropolitana, derrotando al postulante de Revolución Democrática, Sebastián Depolo, y a la historiadora del Partido Liberal, María José Cumplido.

Sobre el resultado y la baja participación ciudadana en el proceso, Oliva afirmó que aún queda un desafío que es devolverles la credibilidad a las instituciones y sus procesos. “Es algo de lo que la gente no se siente partícipe, por tanto, tenemos un desafío enorme de estar convenciendo permanentemente a participar“, dijo.

“Hay que ser justos y analizar en su justa medida los resultados, tanto del triunfo como de aquella participación. Porque los partidos antiguos son aquellos que todavía quieren que la gente no participe, porque es más seguro ganar para ellos“, aseguró la candidata a la gobernación metropolitana.

Por otro lado, la cientista política oriunda de Puente Alto destacó el triunfo de Comunes en los distintos territorios donde disputaron candidaturas: “Quiere decir que Comunes y la militancia de Comunes está trabajando orgánicamente para construir un partido de origen popular, que esté mirando lo que pasa en la ciudadanía y dirigencias sociales”.

Otro tema que generó comentarios fue el llamado a no votar en las primarias que hizo la diputada Pamela Jiles (PH), algo que para Oliva sería un actuar autoritario.

“No creo en la arrogancia de quienes le dicen a la gente qué hacer o qué no hacer. Uno propone, no quiere decir que le diga a la gente ‘tienes que hacer esto o esto otro’. Esa es una lógica paternalista. Y aquellos que quieran decirle a la gente que no participe de procesos democráticos, eso lo hacía el dictador, Augusto Pinochet. Espero que la diputada Jiles cambie su lógica autoritaria“, afirmó la militante de Comunes.