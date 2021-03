La senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) reiteró su afirmación de que si la primaria presidencial de su partido fuera hoy, ella no votaría por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, aunque tampoco dijo que lo haría por la jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei.

En entrevista con CNN Chile, Van Rysselberghe señaló: “si la primaria fuera hoy día, no votaría por Lavín y no tengo decidido mi voto porque creo que si uno mira el escenario político, en la oposición no hay un candidato claro (…), por lo tanto, quien gane la primaria tiene altísimas posibilidades de poder ser presidente o presidenta de Chile”.

La ex timonel de la UDI afirmó que le parece “razonable” que quienes aspiran a llegar a La Moneda “expliciten los liderazgos y digan claramente qué es lo que quieren hacer”, sobre todo en materias de delincuencia, violencia y lo que denominó como “terrorismo en el sur”.

“Quien vaya a ser eventualmente el futuro presidente de Chile, me interesa saber exactamente qué es lo que piensa para saber si nos representa o no, y creo que eso todavía no está lo suficientemente claro”, dijo la senadora.

Salida de Cristián Barra

Van Rysselberghe también tuvo palabras para la renuncia de Cristián Barra al cargo de delegado presidencial de la macrozona sur del país, tras decir que “falta voluntad de las Fuerzas Armadas” para actuar en la zona.

A juicio de la parlamentaria, “fue una entrevista muy, muy imprudente que generó una serie de conflictos y que además distrae la atención de lo que es importante”.

“Ahora, yo creo que acá en nuestro país tenemos un problema grave, que es el hecho que se ha ido validando la violencia. Acá nadie se atreve a decir que la democracia tiene no sólo el derecho, tiene la obligación de defenderse”, acotó.

Monumento a Baquedano

Por último, la senadora se refirió al cierre perimetral con el que amaneció este lunes la base del monumento al general Baquedano. Luego que la estatua fuera retirada el viernes pasado, a JVR le parece que la estrategia llega algo tarde.

“A mí me hubiese gustado que ese cierre perimetral se hubiese hecho con la estatua de Baquedano adentro y se hubiera reparado ahí. Creo que sacar la estatua de Baquedano, a pesar que de acuerdo a la información que existe la sacaron sólo para repararla y posteriormente la van a volver a instalar, da señales equívocas y una polémica que creo que le hace mal al país porque lo que no puede pasar es que la violencia gane”, dijo.