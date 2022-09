El senador del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro se refirió a la controversia ocasionada por el nombramiento de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior, en reemplazado -hasta un momento de la mañana del martes- de Manuel Monsalve.

Tras revelarse una serie de tuits del militante del Partido Comunista (PC) donde criticó en duros términos a Carabineros, el Gobierno desistió la designación e hizo que continuara en su lugar el subsecretario Monsalve, del PS.

¿Qué dijo Castro?

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Castro sostuvo que la situación “fue un error que no debió haber sucedido, porque los chequeos del Gobierno siempre son mucho más profundos. Había frases de él de antaño respecto a las fuerzas de orden, hubo entremedio vetos de la derecha, hubo amenazas de no concurrir al diálogo”.

“Yo creo que todo presidente se somete a presiones. Me da la impresión de que el Partido Comunista presionó fuertemente hasta el último, quería ese lugar -la Subsecretaría del Interior- que es fuerte, se accedió a eso, tal vez sin mirar todos los efectos colaterales que traía, y luego el presidente recapacita y esto lamentablemente fue en vivo”, agregó.

Ese sentido, el parlamentario oficialista manifestó que “en ese punto hubo un tropiezo, hay que admitirlo, eso no se vio bien. Eso generó un ruido innecesario, una polémica innecesaria, volvió a la misma cartera al final el señor Cataldo y se quedó el que tenía que seguir, que era el que todo el mundo ha dicho ‘este es el hombre que sabe’. Entonces, yo creo que esa desprolijidad no puede volver a suceder. Un cambio de gabinete no puede tener esas características”.

Sobre dichos de Núñez

El senador se refirió brevemente a los dichos de su colega comunista Daniel Núñez, quien en entrevista con Pauta dijo que el si el Ejecutivo se sale de su programa de gobierno, como colectividad, se salen del bloque.

“Nosotros estamos en un gobierno que comprometió un programa, pero si alguien me dice que por las coyunturas económicas o mundial o por el motivo que fuere, el día de mañana se deja de lado ese programa, por supuesto que nosotros salimos de ese gobierno, es lógico”, afirmó.

Castro manifestó que los dichos de Núñez le parecieron “bastantes sorprendentes (sus declaraciones). Yo no he visto ni a Boric renunciando al programa, pero no me imagino que ese tipo de emplazamientos desde el Partido Comunista estén sobre la mesa. Me parecen preocupantes”.