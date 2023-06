Ante la firma de tres convenios entre la fundación Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en Antofagasta, el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, afirmó en CNN Chile: “Acá, más allá de lo legal que pudiera estar (…), evidentemente hay un problema ético, que transgrede la probidad de transparencia, hay un problema de prudencia a la hora de involucrarse en un convenio teniendo círculos cercanos a la diputada (Catalina Pérez). No es la diputada la que firma el convenio, por eso no se le achaca a ella la responsabilidad de la firma del convenio. Por eso la misma diputada ha dicho ‘yo voy a Contraloría a que me investiguen todo, porque yo no tengo nada que ver en este asunto’”. De este modo, el timonel oficialista indicó: “Los antecedentes que tenemos hasta el día de hoy es que ella no está involucrada en esa firma de convenio. A quienes hay que hacer responsables son a quienes firmaron el convenio, la diputada no ejerce un rol de Ejecutivo, ella es Legislativo”.