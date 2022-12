En conversación con CNN Chile, el senador Juan Castro reflexionó sobre la candidatura del Gobierno a la Fiscalía Nacional: Marta Herrera. “Ella ha sido asesora directa de los jefes y cuando una persona está en esa posición, demuestra una fuerza de trabajo que va en conjunto con lo que está pensando el fiscal y todos sabemos que el trabajo del fiscal Abbott no fue lo mejor para el país“, manifestó. Asimismo, aseveró que “Marta Herrera no es la persona indicada, es la continuidad y eso no nos interesa”.