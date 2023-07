En medio del robo de 23 computadores desde el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, el diputado independiente de la Región de La Araucanía, Andrés Jouannet anunció que estudia la idea de una acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson.

“Vamos a estudiar estos días una Acusación Constitucional, pero esta vez de verdad”, comentó el diputado en conversación con CNN Chile.

El parlamentario aclaró que a su parecer la gestión del ministro de Desarrollo Social es “vergonzosa” y que se mantiene en el gobierno “solo porque es amigo del presidente”.

“En cualquier otro gobierno, todos le hubiéramos estado pidiendo la renuncia, yo no pido renuncia porque esa es la responsabilidad del presidente”, explicó.

En tanto, comentó que “lamentablemente las acciones del ministro Jackson, no solo están perjudicando al presidente y al gobierno; está perjudicando al país que es lo peor, por lo tanto, ya no se sostiene que el ministro siga a cargo de una cartera que no controla”.