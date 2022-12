La Corte de Rotterdam, Países Bajos, pospuso de manera indefinida el fallo de extradición a Chile contra la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, condenada a cinco años y un día por fraude al fisco.

Ante esto, el abogado y vocero de la Fiscalía de Antofagasta, José Troncoso, reflexionó en CNN Chile sobre el rol del Ministerio Público en la investigación y las medidas cautelares en el caso.

“El fiscal de la causa, en el período de investigación, había solicitado el arraigo como medida cautelar proporcional, el Tribunal de Garantía la concedió, pero la Corte de Apelaciones la revocó y no fue solicitada nuevamente“, explicó.

En ese sentido, añadió que “antes de que la excelentísima Corte Suprema notifique el fallo fiscal, el cual se hacía cargo de los cuestionamientos que hacía la defensa de Karen Rojo, ella se fuga”.

“La Corte de Apelaciones de Antofagasta estimó que no había un riesgo de fuga“, reiteró. Asimismo, realizó una autocrítica: “Siempre hay un proceso de aprendizaje institucional”, recalcando que “los casos de fuga en la región no van más allá de 10, son casos excepcionales, no constituyen la regla general”.

Finalmente, Troncoso señaló que “el sistema procesal chileno tiene tan sólo 20 años y este es el primer fallo de un Tribunal Oral en lo Penal (TOP) firme y ejecutoria en contra de un alcalde por el delito de anticorrupción a una pena efectiva cuando el funcionario público se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones. Destacamos que el fallo marca un hito, es un mensaje potente a todas las autoridades, especialmente a los alcaldes, para que ese cometido público que la ciudadanía les da a través del voto sea cumplido a través del mayor estándar de probidad”.