Tras la aprobación y despacho a tercer trámite del proyecto de ley Nain-Retamal, el senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza comentó en CNN Chile que se quedó “con una buena impresión, porque finalmente cuando se llega a acuerdo se privilegian algunas cosas por sobre otras. Ciertamente, hay normas que no me gustan en ese proyecto, pero creo que se compensan con el hecho de que se haya avanzado tanto y que hayamos sacado un acuerdo de la magnitud que salió del Congreso. Por lo tanto, estoy satisfecho y espero que no haya más cambios. Espero que la Cámara de Diputados aprobé, que no haya recursos al Tribunal Constitucional ni nada por el estilo y que el presidente promulgue. Yo estoy satisfecho con el resultado”.