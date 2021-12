El senador del Partido Socialista (PS) y ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, descartó que la invitación que le hizo el presidente Sebastián Piñera al presidente electo, Gabriel Boric, tenga que ver con mostrar una política de Estado.

El mandatario invitó al futuro jefe de Estado a su última gira presidencial, la cual contempla participar en las cumbres del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) y de la Alianza del Pacífico antes de dejar el mando el 11 de marzo próximo. Invitación que fue rechaza este lunes por Boric, quien argumentó que sus “prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile”.

¿Qué dijo Insulza?

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Insulza manifestó que “muchos han dicho, incluso yo al principio sugerí esa posibilidad, que fuera nada más a la cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual no hay ninguna certeza de que los demás presidentes vayan a asistir todos. Me temo que el presidente López Obrador nuevamente no asista”.

“Entonces, yo no estoy muy seguro de que convenga que el presidente Boric vaya. A mí me gustaría tener más continuidad con la política exterior que tuvimos nosotros. El presidente Piñera se ha permitido cambiar en muchas cosas nuestra política exterior y, por lo tanto, no creo que sea un tema de continuidad”, agregó.

Finalmente, el también ex ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que “no hay aquí un tema que mostrar una política de Estado, porque desgraciadamente en este gobierno no ha existido la política de Estado”.