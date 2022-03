A una semana de haber iniciado el ataque e invasión de Rusia contra Ucrania, el doctor en historia de la Universidad Autónoma e investigador de Athena Lab, Jorge Guzmán, señaló que la situación le está empezando a “pasar la factura” al ciudadano ruso común y corriente.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el especialista comentó que, a su juicio, “el escenario internacional al gobierno se Putin se le complica más allá de lo que creo que el plan de batalla inicial ruso había considerado”.

Y, agregó, “si a eso le sumas las sanciones, entre otras sanciones, un bloqueo aéreo y marítimo, y la renuncia de las principales compañías occidentales que operan en Rusia, incluidas algunas redes sociales; esto va a tener un impacto directo sobre las personas”.

Lee también: Bachelet denunció la destrucción total de un pueblo bombardeado en Ucrania

En ese sentido, Guzmán ejemplificó con que “la gente ya no puede viajar fuera de Rusia, la gente ya no puede comprar por Internet, la gente ya no va a tener la posibilidad de usar sus páginas de Facebook -Meta se llama en Rusia-, etcétera”.

“Es decir, la guerra le empieza a pasar la factura al ruso común y corriente, porque hasta aquí lo que nosotros observábamos que esta era una iniciativa del gobierno ruso, de Putin y su entorno más cercano, que es gente que además lleva más de 30 años trabajando con Putin. O sea, es una especie de club de Toby el que tiene Putin en su entorno; y la cúpula militar es gente que llegó al top del aparato militar-industrial en Rusia durante el gobierno de Putin”, sentenció.