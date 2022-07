Alerta han generado las presuntas amenazas del “Tren de Aragua” en contra de funcionarios de Carabineros en Arica. Frente a esto, desde el Gobierno aseguraron que se han tomado todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de la ciudadanía.

Sobre esto profundizó el gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, quien aseguró en Noticias Express de CNN Chile que “no existe una ruta clara de la manera en que se va a enfrentar al crimen organizado y por eso es que valoro profundamente lo que está haciendo el Parlamento, a través de la Cámara de Diputados, que constituyó una comisión especial contra el crimen organizado”.

La autoridad regional agregó que estas bandas “tienen una condición muy específica: infunden temor en la población. Se han filtrado llamadas, audios de WhatsApp a gran parte de los comerciantes de Arica, sobre todo los que están vinculados al Paseo Peatonal 21 de Mayo. Nosotros ya lo denunciamos hace bastante tiempo atrás (…) hay que empezar a tomar acciones específicas”.

Díaz recalcó que habían denunciado con mucha anticipación sobre la actividad de la agrupación criminal, ya que tanto las policías como la Fiscalía y la Gobernación, habían detectado cambios en el comportamiento de los delitos que se registraban en la ciudad, lo que dio pie a “pensar que existían este tipo de bandas organizadas y ese temor se hizo realidad tiempo después“.

Lee también: Carabineros desmiente retiro de servicios en Cerro Chuño de Arica tras supuestas amenazas del Tren de Aragua

“El territorio requiere acciones vinculadas a la manera en cómo se está dando este proceso, pero además, una fórmula muy clara ya que Chile tiene que tener estrategias distintas para un país que tiene problemas distintos de seguridad. No es la misma situación la que se vive en la región de Arica y Parinacota, que la que se vive en la región de La Araucanía u otras regiones del país”, aseveró el gobernador.

La autoridad enfatizó en que la realidad de su región tiene que ver con problemáticas ligadas al hecho de ser una zona fronteriza y estratégica para Chile, por lo que “si hay problemas en el ingreso a Chile y no se controla de manera mucho más fuerte la migración irregular y no se enfrenta este proceso, esa situación va a permear para el resto del país y en definitiva, es por eso que se requiere un nuevo nivel de recursos, no solo en tecnología o mayor dotación, sino que también recursos económicos”.