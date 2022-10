El diputado y jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, emplazó, en entrevista con Noticias Express de CNN Chile, al ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, para que dé a conocer su “percepción” sobre Carabineros, luego que parlamentarios gremialistas exigieran al Gobierno que se disculpe con la institución por publicaciones escritos cuando no estaban en su rol. “Me encantaría que el ministro de Economía, señor Grau, nos dijera ‘mire, es verdad que yo puse pacos asesinos, el pueblo tiene derecho a odiarlos, pero ahora en estos estos siete meses de ministro he visto el esfuerzo que hacen, los horarios que cumplen, cómo arriesgan la vida y he cambiado mi percepción. El ministro Grau hasta el día de hoy no ha dicho eso (…) ¿Ayuda a bajar el tuit? Por supuesto que ayuda ¿Basta? A nuestro juicio no”, afirmó.