El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) acusó exclusión de la diversidad sexual en el cuestionario del Censo 2024.

La realización del cuestionario comenzó este sábado y se extenderá hasta junio. El proceso busca producir datos sociodemográficas, para que las cifras sean actualizadas en los indicadores sobre el tamaño de la población, su estructura, características y distribución territorial, así como de los hogares y las viviendas existentes en el país.

No obstante, desde la organización señalaron que preguntas sobre orientación sexual no fueron incluidas y que las que abordan identidad de género, únicamente están enfocadas para personas mayores de 18 años.

“¿Qué significa esto? Que en la comunidad trans, solamente los mayores de 18 años van a tener visibilidad, siendo que nuestras infancias y adolescencias trans que son las que más sufren, las que más tienen discriminación en los colegios, las que más, por ejemplo, sufren problemáticas de suicidio en la adolescencia, hoy día quedan completamente invisibilizadas ante las cifras”, comentó la vocera del Movilh Javiera Zúñiga a CNN Chile.

En tanto, respecto a la polémica en el ítem de orientación sexual, la representante del movimiento explicó que, en concreto, “no se pregunta si tú eres una persona heterosexual, gay, lesbiana, bisexual, etcétera, y esto es importante ponerlo en contexto: las estadísticas sobre orientación sexual e identidad de género son un compromiso del Estado de Chile frente a la Convención Interamericana de Derechos Humanos por el acuerdo de solución amistosa relativo al matrimonio igualitario”.

“Por lo tanto, hay un incumplimiento del Estado de Chile respecto de generar estadísticas que permitan orientar las políticas públicas que hoy día son tan importantes”, añadió.

¿Estuvieron las preguntas?

En la entrevista, Javiera Zúñiga comentó que en el cuestionario que en noviembre le había sido presentado al Movilh sí existía una pregunta sobre orientación sexual. Sin embargo, en diciembre se dieron cuenta como organización, que la interrogante finalmente fue eliminada del cuestionario.

“Nosotros pedimos en su minuto una reunión con el INE, con el ministro de Economía, que efectivamente nos recibieron. Sin embargo, ni siquiera nos dieron los mismos argumentos de por qué se había quitado la pregunta: se habló de razones metodológicas, se habló también de razones de no complicar a las personas, porque no entiende muy bien de qué trata esto. Entonces, la verdad es que para nosotros son excusas no son razones”, dijo la vocera a CNN Chile.

Zúñiga reiteró la importancia de que estas preguntas sean incluidas en el Censo, ya que permitirá esclarecer con datos oficiales, por ejemplo, cuántas personas forman parte de la comunidad LGBTIQANB+. Actualmente, se estima que sería aproximadamente el 10% de la población, indicó.

Ante la molestia por la exclusión, y recalcando que no buscan hacer un llamado masivo, la vocera del Movilh reveló a CNN Chile que el “grupo más íntimo” del movimiento tomó la decisión de “no abrirle la puerta al Censo, porque no estamos dispuestos a hacernos parte de una herramienta que nos invisibiliza por completo”.

“Insistimos: esto no es un llamado masivo, porque puede acarrear multas. Sin embargo, nosotros no vamos a contestar una herramienta que nos discriminan”, finalizó.