Luego que parlamentarios de oposición presentaran una acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, la bancada de la Democracia Cristiana decidió poner en pausa el libelo contra Víctor Pérez, actual ministro del Interior. La medida buscaría que la oposición se enfoque en una acusación a la vez.

“Demuestra una falta de foco en las prioridades“, aseguró el diputado Javier Macaya (UDI). “Hoy, con la peor pandemia sanitaria, una situación económica muy compleja, a tres meses de la salida de Jaime Mañalich piensan en teorías que son un poco exageradas”.

En ese sentido, continuó: “Atribuirle a Jaime Mañalich el coronavirus, como lo he visto no sólo en la acusación constitucional, sino también en una querella que presentó el alcalde Jadue, me parece incluso un poco afiebradas y excedidas en torno a las responsabilidades de Jaime“.

Además, aseguró que al considerar cosas como el número de camas críticas y ventiladores mecánicos “los números de Chile no son malos”, por lo que no le reconoce peso suficiente a la acusación constitucional.

Asimismo, y dado que esta semana es distrital, esgrimió que el libelo no será ingresado hasta dentro de una semana más, quedando así fuera del plazo de tres meses. Consultado sobre si ya han considerado apelar a ello en la cuestión previa, aseguró que “es un argumento que se podría utilizar”.

Plebiscito 2020

Sobre el plebiscito del 25 de octubre, Macaya señaló que “son tiempos muy atípicos para realizar campaña“. “Ha sido difícil y va a ser un ejercicio distinto al que se hacía, más dado a redes sociales, contenido por medios de comunicación”, afirmó.

En esa línea, cuestiona la falta de discusión en torno a las implicancias y principios que se defienden en cada una de las opciones.

“Me da la impresión que desde un punto de vista cultural, social, emocional, la campaña del Apruebo ha estado muy ligada a un sentimiento de un futuro mejor, de una ilusión, que creo que es incorrecta considerando las posibilidades“, señaló.