El alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, manifestó tras la grave colisión entre un tren de Biotren y un bus de pasajeros ocurrida este viernes en la comuna, es el resultado de “una indolencia absoluta de parte del Estado”.

Al menos seis personas murieron tras el impacto que ocurrió en el cruce Boca Sur. También se reportaron varias personas lesionadas.

¿Qué dijo el Guiñez?

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el jefe comunal indicó que, a su juicio, “este es uno (de los accidentes) más graves. Pero han ocurrido muchos accidentes y esto se preveía”.

En ese sentido, el alcalde sostuvo que “esto lo hemos hecho notar muchas veces en reuniones en Santiago, en el Ministerio de Transportes, Ministerio de Obras Públicas, con EFE. EFE obviamente es la empresa que trabaja acá y está modernizando, por un lado, el puente y por otro lo que significa tener carros nuevos, pero lo que no se ha avanzado es en seguridad”.

“La seguridad es fundamental, porque no podemos tener cruces a nivel. Eso es inadmisible en cualquier parte del mundo. Eso lo hemos dicho desde el principio, cuando se inició el Biotren hace bastante años: esto va a ser un colapso en algún momento dado. Porque los trenes no pueden convivir con los otros medios, es imposible. Un tren urbano no puede en ninguna otra parte del mundo convivir ni siquiera con los peatones, ni con los autos ni con ningún otro medio. Tiene que estar a desnivel y ahí no se ha hecho ninguna inversión”, añadió.

Al respecto, el periodista Sebastián Aguirre le consultó de quién es la responsabilidad que él señala. “Del Estado absolutamente y ahí es responsable, se lo hemos puesto en conocimiento incluso de los presidentes de Chile (…). Naturalmente, esto se sabe a nivel central, aquí nadie lo puede desconocer lo que está sucediendo en la ruta más colapsada, la Ruta 160 y todo lo que significan sus cruces”, respondió.

“La infraestructura vial en esta parte del Gran Concepción, entre Biobío y Coronel, tiene más de 25 años de retraso. Lo último que se hizo aquí en este espacio del Gran Concepción fue la doble vía a Coronel que se hizo en el gobierno del expresidente Frei. Es decir, hace mucho años que no hay ninguna inversión serie, responsable, que dé cuenta de lo que significa el crecimiento de este sector y la salida hacia el sur de la capital regional y la entrada”, continuó.

Finalmente, el alcalde de San Pedro de la Paz reiteró que, a su juicio, lo ocurrido es resultado de “una indolencia absoluta de parte del Estado”.

“Cuando ves que en parte al norte del río Biobío se han hecho obras -costanera, doble vía a Cabrero, la doble vía a Itata- e inversiones en el Gran Concepción, pero al sur del Biobío ninguna obra importante. Salvo que se inicia ahora la construcción de los puentes Industrial, la doble vía de ferrocarriles, pero en obra de infraestructura al interior de San Pedro de la Paz no se han hecho”, sentenció.