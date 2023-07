El diputado del Partido Socialista (PS) Jaime Naranjo comentó en CNN Chile que el Caso Convenios es una situación que está “salpicando a todos los actores políticos del país. Que nadie saque cuentas alegres que poniendo el dedo y señalando con el dedo a otro, él va a salir limpio. No. Estamos todos manchadas, tengamos o no tengamos responsabilidad”. “Le estamos haciendo un tremendo daño al sistema político y a la democracia de nuestro país”, agregó.

Respecto a los dichos de Sebastián Dávalos sobre que el Caso Convenios “es peor” que Caval, el parlamentario expresó: “Me parece que es una declaración que no corresponde. No hay que comparar hechos que tienen distinta connotación y origen. Creo que lo que estamos viviendo hoy en día, y quiero ser muy claro: estamos cosechando lo que sembramos cuando hubo el problema de SQM-Penta. Cuando hubo el problema de SQM-Penta se buscó una solución y se metió todo debajo de la alfombra. Bueno, ahí, por haber resuelto mal eso y no haberlo resuelto bien, comenzamos a sembrar lo que estamos cosechando hoy”.