Luego que el ministro Luis Cordero dijo que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, debiese renunciar al cargo antes de ser formalizado en mayo por presunta omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social, el senador Iván Flores (DC) manifestó en CNN Chile estar de acuerdo con las declaraciones del titular del Justicia.

También, comentó que “el presidente debió haberlo hecho desde el principio. No se ha hecho, y me imagino que siendo el ministro de Justicia una persona muy cautelosa y prudente, lo que ha señalado puede ser la opinión del Gobierno, porque si no estaríamos en presencia de contradicciones que son cualquier contradicción. Estamos hablando de la cabeza máxima de una de las dos policías, teniendo al otro ad portas de ser formalizado y probablemente en un juicio muy complejo.