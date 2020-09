Este martes, se definió quiénes integran la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, relacionada a su manejo de la primera etapa a dela crisis sanitaria.

Leopoldo Pérez (RN), Iván Flores (DC), Daniella Cicardini (PS), Ramón Barros (UDI) y Pablo Lorenzini (IND, ex DC) son los diputados que deberán estudiar el libelo y presentar un informe ante la sala de la Cámara para su posterior votación.

Sobre la acusación, el diputado Flores aseguró que ante las cifras que alcanzó “un país que se suponía tenía la mejor salud del planeta” es deber de la Cámara buscar las eventuales responsabilidades de quien fuera la máxima autoridad sanitaria hasta junio de este año.

“El presidente de la República a principios de abril anuncia con bombos y platillos ‘lo peor ya pasó’, la curva se ha aplanado y volvemos a la nueva normalidad’, volvemos a buscar el curso tradicional del país, abriendo los mall, los funcionarios públicos de vuelta, el regreso a clases el 27, etcétera. Eso no sale de la nada, son análisis que hicieron un grupo de personas en el ministerio a contrapelo que grupos especializados decían que no era así“, comentó el parlamentario.

Además, aseguró que “el gobierno no está dando todas las facilidades para una investigación profunda y amplia“, en relación a las labores que lleva Fiscalía.

“Creemos que hay faltas en la conducción de la pandemia por parte del ex ministro y hoy día tenemos cifras del mayor número de contagios en el mundo”, afirmó Flores.

Por otro lado, indicó que si bien la DC y el PS no adscribieron a la acusación, esta no se resolverá bajo lineamientos de partidos sino que será evaluado por cada parlamentario. Asimismo, no descartó que hubiera dolo en las medidas que tomó el ex ministro.

“Vamos a tener toda la lista de invitados en caso del sector privado, y de citados en el caso del sector público, para que empecemos a escuchar. Ahí vamos a poder determinar si efectivamente tenemos condiciones de dolo o premeditación, o sencillamente es una mala gestión por tozudez”, señaló.