Más de 10 recintos fueron quemados el viernes en la noche luego de las protestas que se produjeron en Panguipulli tras el baleo y muerte del malabarista Francisco Martínez por parte de un carabinero. Hasta el momento no hay detenidos por los incendios.

En conversación con CNN Chile, César Asenjo, intendente de Los Ríos, señaló que “como gobierno hemos estado presentes desde el primer día de esta lamentable situación en la comuna de Panguipulli, donde el Presidente Piñera nos ha estado requiriendo información todos los días”.

“Hacemos una diferenciación de los hechos, nosotros evidentemente nos hemos puesto a disposición para que la justicia, el Ministerio Público determine y pueda esclarecer los hechos respecto a la muerte de este joven en un procedimiento policial”, dijo.

Además, indicó que “paralelamente condenamos todos los hechos de violencia que se suscitaron posterior a esta lamentable situación y evidentemente hoy día el foco está puesto en poder normalizar o establecer un plan de contingencia, sobre todo en los servicios públicos que atienden a la comunidad de Panguipulli y a los servicios municipales”.

Con respecto a las críticas del alcalde de la comuna, Rodrigo Valdivia, quien acusó “falta de compromiso” por parte de Carabineros por no resguardar el edificio de la municipalidad, Asenjo aseguró que desde el gobierno “hemos mantenido comunicación desde el primer minuto con el municipio”.

“Claramente acá tenemos que, humildemente lo digo, dar vuelta la página, nosotros no podemos horadar las instituciones. Tenemos que fomentar, toda la clase política y especialmente la oposición, un clima de base, no de beligerancia, no podemos fomentar el odio y empezarnos a culpar unos a otros“, afirmó.

Además, aseguró que “acá Carabineros hizo un esfuerzo de poder contener el orden público, evidentemente habían más de 300 manifestantes, el edificio que hoy está siniestrado era un edificio ciudadano, añoso, de madera y, por ende, estos manifestantes y delincuentes que lo incendiaron claramente lo hicieron en un modelo de organización que ardió rápidamente“.

Finalmente, expresó que “yo creo que aquí todos tenemos que tener un sentido de unidad y solidaridad, que la justicia investigue los hechos referidos a la lamentable muerte de este joven, nos ponemos a disposición, pero que también la justicia investigue el origen del fuego y pueda determinar a través de los medios de prueba para avanzar en estas materias”.