La situación de violencia en Iquique dio pie al cierre y bloqueos de los principales acceso a la zona por parte de manifestantes que exigen al Gobierno soluciones frente a la crisis migratoria.

El Gobierno ya ha descartado la implementación de un Estado de Emergencia en la Región de Tarapacá, lo que ha generado críticas por parte de los habitantes del lugar.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el senador José Miguel Insulza (PS) expresó que “no cabe duda” del aumento de la delincuencia en la zona, pero que la situación “no es para andar pidiendo Estados de Emergencia y sacando tropas a resolver problemas de seguridad pública. Eso ya ocurre en La Araucanía, nosotros hemos estado en contra y con mucha mayor razón estaríamos en contra si se plantea en toda la zona norte del país porque no creemos que lo amerite; lo que es necesario es mejorar sustantivamente la acción de seguridad pública, que no es lo mismo que defensa nacional”.

Asimismo, precisó que “los militares no están entrenados para eso y realmente sacar a los militares a la calle por temas de seguridad pública siempre ha sido un error, y nosotros somos los primeros en reconocer que ese fue el error probablemente en los años ’70”.

Respecto al Estado de Emergencia interpuesto en la macrozona sur, el presidente electo, Gabriel Boric, precisó que durante su próximo Gobierno la medida no continuará. Ante ello, el senador del Partido Socialista dijo que aunque la oposición rechace la medida, esta se aprobará, incluso si es que no resuelve los temas de fondo.

“Creo que hay que reestablecer la paz en La Araucanía y la seguridad pública porque ahí además de los problemas que son legítimos, están operando bandas criminales que están adquiriendo cada vez más fuerza, en eso no cabe ninguna duda. El problema está en que, porque alguien piensa que patrullamos las calles con militares, esta gente va a dejar de delinquir”, argumentó.

“No creo que eso funcione. Entonces, la única solución posible es fortalecer sustantivamente la seguridad pública y al mismo tiempo tratar de resolver los problemas de fondo que mucha gente tiene y que son problemas que sirven de cobertura a las bandas criminales”, agregó.

“La DC ya tiene que tomar sus decisiones respecto de dónde se va a ubicar”

Respeto a las definiciones sobre el rol de la DC de cara al próximo Gobierno, el senador precisó que lo mejor “es esperar lo que ellos resuelvan en su próxima elección (…) la verdad es que no me corresponde a mí decir si van a participar o no, lo que me importa es asegurar que tengamos una mayoría estable con la cual poder gobernar, porque el Gobierno es una parte del tema, pero se habla mucho de las leyes que vamos a dictar y para eso siempre es más tranquilo tener mayoría”.

En ese sentido, expresó que la Concertación “mantuvo su fuerza, pero desde el punto de vista de los partidos, algunos aumentaron su contingente y otros lo disminuyeron, y los últimos dos gobiernos de Concertación y Nueva Mayoría fueron gobiernos presididos por una presidenta socialista y no demócrata cristiana, por lo tanto, eso fue creando algunas incomodidades”.

“Ahora lo que ha ocurrido es que la DC ya tiene que tomar sus decisiones respecto de dónde se va a ubicar. En el espectro político siempre ha estado en el centro, por cierto, pero yo esperaría que siga siendo un centro consecuente con la democracia y con las grandes tareas que el país enfrenta”, zanjó.