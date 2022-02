Este domingo, el Gobierno informó sobre la renuncia presentada por Andrés Allamand a su cargo como ministro de Relaciones Exteriores. Esto, tras las críticas que generó su viaje a España para asumir como subsecretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en medio de la crisis migratoria y de seguridad que vive el norte del país.

Desde la oposición anunciaron que están evaluando presentar una acusación constitucional (AC) en contra del ex canciller. Este lunes, el diputado Iván Flores (DC) señaló a CNN Chile que la eventual acusación podría ser votada por el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo 23 de febrero.

Por su parte, el senador José Miguel Insulza (PS) planteó que “cuando se habla de AC hay que tener algún motivo. Uno puede estar disgustado o parecerle mal -y yo tengo graves críticas a la gestión de este Gobierno en materia de política exterior-, pero ninguna de esas cuestiones parece ser una causal para una AC”.

En entrevista con CNN Chile, el ex canciller sostuvo que “unos pueden quedarse hasta el final mientras otros se van antes para preparar su (nuevo) cargo (…) Lo importante sería verificar que Allamand no haya ejercido las dos funciones al mismo tiempo, cosa que no parece muy visible”.

En cuanto a la situación migratoria en el norte. Insulza detalló que las reuniones sostenidas con Bolivia congregan, generalmente, a los directores de fronteras y límites. “Eso es por voluntad de Bolivia, ya que nosotros estaríamos felices de tener reuniones de cancilleres (…) pero los mecanismos de consulta de ahora no suelen incluirlos”.

“Yo no soy quién para juzgar eso (el actuar de Allamand), puesto que el encargado de hacerlo es el presidente de la República (…) Además, estamos hablando de críticas políticas, esto no son graves delitos ni violación de la Constitución o de las leyes”, recalcó.

Finalmente, Insulza sostuvo que votará la AC “según su mérito (…), pero yo creo que no procede”. Asimismo, afirmó que “hay muchas cosas que criticar, como el no haber firmado Escazú o el abandono del foro migratorio de Marrakech cuando estábamos a punto de ocupar la vicepresidencia (…) Todas esas cosas son, a mi juicio, críticas graves a la política exterior de estos años y no el hecho de que el canciller haya viajado o no”.