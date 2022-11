El presidente Gabriel Boric designó a Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial y ex constituyente del Frente Amplio, como embajadora de Chile en México, lo cual generó una serie de reacciones en oficialismo y oposición. En entrevista con CNN Chile, Heraldo Muñoz, ex ministro de Relaciones Exteriores, manifestó que “no creo que se trate de un premio de consuelo, tampoco de amiguismo, se trata de una dirigenta política de largo recorrido público, tiene los méritos y la capacidad política para desempeñar los cargos de esta naturaleza”. En esa línea, indicó que “si bien es cierto que no tiene una trayectoria en política exterior o diplomacia, sí tiene la capacidad política que le dan estos años de ejercer cargos de naturaleza pública y eso es muy importante en México”.