Durante esta jornada, Chile volvió a sobrepasar los 30 mil contagios diarios de COVID-19. Si bien se registró una baja en los casos durante el martes, con 24.970 contagios, hoy se registraron 33.362, con una positividad del 26,71%.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, la ex ministra de Salud y diputada electa por el distrito 10, Helia Molina, expresó que ante esta situación es “prácticamente imposible hacer una trazabilidad”.

“Se requiere de una logística muy grande y también hay bastante resistencia de las personas a decir los contactos estrechos porque los contactos no tienen derecho a licencia y eso también es complicado, porque ¿cómo le pides a un contacto directo que haga su cuarentena de siete días si acaso no puede tener permiso para ausentarse del trabajo?”, cuestionó.

Sobre este punto, señaló que en estos momentos de la pandemia “la trazabilidad es muy compleja, pero creo que cuando estábamos todavía con casos más austeros, con menos cantidad, deberíamos haber tenido un sistema de trazabilidad mucho más efectivo y evitar de alguna manera esta explosión de contagios”.

Respecto a la variante Ómicron, Molina puntualizó que si bien tiene una virulencia más baja y produce casos menos graves, “sumado a que hay un gran porcentaje de la población que ya está vacunada con todas las dosis, aún así sabemos que sí hay demasiados casos circulando de COVID-19. Aunque el porcentaje de casos graves sea poco, ese porcentaje puede colapsar el sistema de salud cuando el número de contagios es tan grande”.

Sobre la situación de algunos municipios, que acusan que existe una falta de stock de exámenes PCR, la ex ministra de Salud precisó que los 30 mil contagios diarios por la enfermedad “significa que por lo menos deben haber cinco veces más de casos reales de infectados. Esto quiere decir que el número es tan grande de contactos estrechos también, que no me cabe duda que han tenido que restringir y dar ciertos niveles de preferencia a quienes están sintomáticos”.

Además, explicó que este déficit tiene relación con la fatiga pandémica que sufren los funcionarios de Salud: “En este momento no tenemos un déficit de respiradores mecánicos, pero sí tenemos un déficit de personal para que trabajen esos respiradores. No sacamos nada con tener camas UCI disponibles, respiradores mecánicos, si no hay un equipo de salud tanto administrativo, técnico y profesional para poder hacernos cargo de los pacientes más graves“.

Retorno a clases

Consultada sobre el retorno presencial a clases, Molina afirmó que se espera que en marzo los contagios diarios se reduzcan significativamente respecto a esta alza, lo que garantizaría la vuelta a las aulas de forma segura.

“Estamos viviendo el comienzo de una planicie de la pandemia. Lo más probable es que continué con un descenso y esperamos que de aquí a un mes o dos meses, las cifras se hayan estabilizado en una endemia baja. No solamente porque hay tantos contagiados que ya tuvieron COVID, sino porque también ha ido aumentando la población vacunada e incluso ahora empezaron con la cuarta dosis para los adultos mayores y para el personal de salud. Creo que eso da ciertas garantías de reducción importante de positividad que en este momento está muy alta, sin embargo, uno esperaría que de aquí a marzo eso se haya reducido”, dijo.

En ese sentido, expresó que de cara a la compleja brecha educativa a la que se han enfrentado los estudiantes por la pandemia, se deben tomar todos los resguardos necesarios y respetar las medidas sanitarias para el retorno a las escuelas.

“Es bien complejo cuando uno habla de la entrada a clases porque no cabe ninguna duda que la consecuencia que ha tenido estos dos años de educación online han sido tremendamente dañinos para la infancia, para la adolescencia e incluso para la educación superior. Creo que si se toman los protocolos adecuados, si se mantiene el cuidado individual del uso de mascarilla correcta (…) manteniendo distancia física y aseo de manos, uno podría esperar que pudiéramos volver a clases”, sostuvo.

“Yo soy partidaria de volver a clases, tomando todas las medidas, exigiendo a todos el Pase de Movilidad (…) creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder volver a la educación presencial”, agregó.