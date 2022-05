Luego que el contralor Jorge Bermúdez propusiera habilitar al presidente de la República para que pueda adecuar normativas a la nueva Constitución mediante Decretos con Fuerza de Ley Adecuatorios (DFLA), el convencional Felipe Harboe respondió que “la propuesta del tiene sentido en cuanto plantea la posibilidad de aplicar los DFLA como mecanismo de implementación del nuevo texto constitucional, pero los DFLA suponen una ley delegatoria que hace el Congreso”.

En entrevista con CNN Chile, el ex diputado insistió en que el problema “no está en el mecanismo, sino que está en el intento de algunos por establecer que la Convención Constitucional (CC) se lo delegue al presidente, saltándose al Congreso. Yo creo que eso es delicado”.

“No hay problema en el DFLA, pero en la medida en que se le entregue al Congreso. Sin embargo, que sea entregado por la CC saltándose al Congreso no es adecuado, ya que contraviene las normas constitucionales vigentes, al poder constituido y constituye un grave problema de afectación del principio del respeto al estado de derecho (…) Esa potestad radica en el Congreso, no en la Convención“, añadió.

Harboe manifestó que una Constitución “con 499 artículos (…) va a requerir, por lo menos, unas 80, 90 o 100 leyes adecuatorias. Entonces, puede ocurrir que el decreto con fuerza de ley pudiese ser una alternativa“.

“Primero hay que esperar si en el plebiscito se aprueba o rechaza este texto, luego, una vez que la gente tome la decisión, vendrá un periodo adecuatorio. Yo vaticino que un periodo adecuatorio con un proyecto de Constitución como este no a demorar menos de cuatro, cinco o incluso siete años. Ahora, eso sin considerar que es clave también respetar los plazos de los actuales senadores y senadoras que están recién electos”, concluyó.