Este domingo, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, fue entrevistado por el panel de Tolerancia Cero sobre la contingencia política a dos semanas de las elecciones generales del próximo 21 de noviembre.

En la instancia, el también candidato a senador por la región Metropolitana conversó acerca de un posible gobierno de Gabriel Boric, las tendencias que están mostrando las encuestas, el crecimiento de la candidatura de José Antonio Kast y la situación que se está viviendo en la macrozona sur.

1. “Votar por Boric es la única posibilidad de mantener en el país una alta estabilidad”

“La inestabilidad en Chile la ha puesto primero la ciudadanía. Después del 18 de octubre, caramba que se produjo inestabilidad política y este gobierno estuvo a punto de caer en ese momento. Esa es inestabilidad. La inestabilidad se produce porque no se resuelven los problemas que se acumulan, los problemas sociales, etcétera. Esa es la inestabilidad que se produce. Pero, nosotros creemos que hoy día votar por Boric es la única posibilidad de mantener en el país una alta estabilidad“.

2. “Tener una posición tan extrema como la de Kast puede llevar a un momento de inestabilidad del país”

“Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, porque creemos que no es el momento de la violencia, todo lo contrario. Tener una posición tan extrema como la de Kast, yo creo, puede llevar a un momento de mucha inestabilidad al país, precisamente por eso, por él desafía lo que hasta ahora son avances democráticos que él quiere revertir”.

3. “Lo mejor es que se proceda al indulto”

“A todos esos que están presos, que son presos políticos o son presos de la revuelta, como se quieran llamar, están en prisión preventiva. Cuántos años llevan en prisión preventiva para comprobar si ellos son los violentistas, los delincuentes o no, como se les acusa. No veo todavía pruebas (…) Aquí hay que atenerse a que la justicia diga ‘bueno, son o no son’ y cómo no hay pruebas, yo creo que lo mejor es que se proceda al indulto de aquellas personas que no han cometido hechos que son punibles“.

4. “Llamaría a todos a deponer una actitud confrontacional”

“Yo llamaría a todos a deponer una actitud confrontacional que puede generar un conflicto de otras proporciones que creo que nadie querría en este país. Me parece que no es la forma de solucionar el problema de la forma que se está haciendo. Creo que ahí se necesita un diálogo de carácter nacional que entienda de una vez por todas que los pueblos originarios en Chile tienen derechos y que los vienen reclamando de hace mucho tiempo”.

5. “Creo que Boric puede ganar en la primera vuelta”

“Tengo algunas dudas sobre las encuestas, se han equivocado. Con la primaria nuestra se equivocaron las encuestas, bastante. Yo creo que Boric puede ganar la primera vuelta”.