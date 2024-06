Gonzalo Winter: “Las ideas de la DC están más cerca del oficialismo que de las medievales de Republicanos”

El diputado CS destacó el acuerdo que el oficialismo firmó con la DC para las primarias municipales, destacando que la falange tiene una coherencia política más cerca a ellos que otros sectores, como la colectividad de Kast.

El diputado de Convergencia Social (CS) Gonzalo Winter manifestó que las ideas de la Democracia Cristiana están más cerca del oficialismo que de las propuestas “medievales” del Partido Republicano o sectores parecidos.

¿Qué dijo?

En entrevista con CNN Chile, el parlamentario destacó el acuerdo que el oficialismo firmó con la falange para el desarrollo de las primarias de junio, e indicó que dicha colectividad tiene mayor sintonía con fuerzas como CS, que con otros partidos de derecha, donde se encuentran los republicanos.

“La Democracia Cristiana cree que la ciencia tiene razón respecto al cambio climático, el Partido Republicano no lo cree, José Antonio Kast no lo cree, los que se emborracharon con el triunfo del Rechazo. José Antonio Kast es una persona que conmemora el 11 de septiembre de 1973, pero está en contra de conmemorar el Día de la Mujer. Yo estoy seguro de que la Democracia Cristiana no celebra el día que se acabó nuestra democracia y sí conmemora el Día de la Mujer”, sostuvo Winter.

El diputado también dijo que la Democracia Cristiana sí cree que la redistribución de la riqueza es parte del desarrollo del país, como ellos lo protagonizaron con la reforma agraria en la década de los 60.

“Entonces, yo sí creo que ciertos valores y principios e ideas que son necesarias para el desarrollo del país los hacen estar muchísimo más cerca que ante nuestros adversarios, que son negacionistas de la vida, evidencia científica en todo orden de cosas”, añadió.

De este modo, Winter sostuvo que si bien la DC es un partido crítico con el Gobierno, “sí entiende que su idea del desarrollo de Chile está mucho más cerca de acá que de las ideas medievales del otro lado”.