Tras intensos días de paralizaciones y protestas, los camioneros de la región de Antofagasta llegaron a un acuerdo con el Gobierno e informaron que durante esta jornada depondrán los bloqueos en los accesos a la región.

Todo esto a raíz de la crisis migratoria que se vive en la macrozona norte y la muerte de un joven camionero que fue lanzado desde un paso nivel por tres ciudadanos extranjeros.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, expresó que luego del acuerdo entre el gremio y el Ejecutivo, no les ha sido informado cómo se implementarán las medidas prometidas. “A los gobernadores y los alcaldes de la macrozona norte no se nos ha informado cómo va a proceder. El problema de seguridad no es un problema solo de carreteras, es un problema de toda la macrozona norte. Tiene que ver con poblaciones, con viviendas, con plazas, ocupaciones de espacios públicos y eso se debe abordar con las autoridades correspondientes, y eso es lo que no ha ocurrido”, expresó.

Díaz hizo hincapié en el aumento de recursos en la zona para implementar tales medidas. “La verdad es que si no hay financiamiento para generar el proceso de reconducción o si no hay financiamiento para dar mayor seguridad en los ingresos de nuestras fronteras, en realidad va a ser letra muerta”, dijo.

“Es muy difícil, por lo menos en la frontera de Antofagasta, generar una barrera física que impida el paso. Mi región es demasiado extensa, se tienen más de 152 pasos identificados por donde han estado transitando migrantes. Lo que hay que hacer aquí es reconducir, en el fondo clarificar a los migrantes por dónde tienen que pasar, habilitar mejor infraestructura en esos pasos y de ahí ir generando a través de tecnología las formas de ir visualizando por dónde va el flujo migrante”, agregó.

Asimismo, expresó que “creo que ese es el modo inteligente de actuar, pero eso significa asegurar recursos desde el nivel central“.

Finalmente, la autoridad precisó que hay que darle gobernabilidad al proceso migratorio. “Y eso significa más regulación, mayor personal, mejorar la infraestructura de lo que ya existe y también más presencia de los Carabineros en las carreteras para asegurarse que no haya conducción de personas migrantes en los caminos”, zanjó.