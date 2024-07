“Me hace ruido que el Estado en vez de convocar, reprima con multas”: Jackson pide flexibilizar excepciones de voto obligatorio

En entrevista con CNN Chile Radio, el exministro afirmó que le encantaría que "todo el mundo votara” y abogó por flexibilizar las excepciones para las personas que, por distintos motivos, no pueden acudir a sufragar, ni tampoco ir a dejar constancia. Aunque también sostuvo que, a raíz de que actualmente el voto es obligatorio, "claramente no tiene sentido que no tenga multa".