El ex vicepresidente de la Convención Constitucional Gaspar Domínguez manifestó en estar de acuerdo con el ex presidente Ricardo Lagos en que, en caso de ganar la opción Apruebo en el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre, “no se detendrá la discusión constitucional”.

El antiguo mandatario publicó una segunda carta donde descartó haber apoyado la opción Rechazo y afirmó, entre otros aspectos, que “en caso de que ganara el Apruebo tenemos una gran ventaja”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Domínguez dijo que “a propósito de la primera carta y la segunda carta que también tuve la oportunidad de leer, yo comparto un punto: en el caso de aprobarse esta Constitución, no se implementarán automáticamente los cambios ni la conversación constitucional se detendrá, sino que más bien será un nuevo punto de inicio, pero que desde ese punto seguir avanzando en la conversación”.

“En ese sentido, yo estoy de acuerdo con lo expresado por el ex presidente Ricardo Lagos, que esto es un punto de partida para iniciar y continuar la discusión constitucional. Lo mismo en particular en materia de salud, educación, vivienda, pensiones, será un punto de partida para iniciar las discusiones posteriores de implementación y esto tiene que ser progresivo, tiene que ser de una manera que permita ir avanzando paso a paso, peldaño por peldaño”, agregó.

Por otra parte, Domínguez dijo que “respecto de la posición frente al plebiscito, yo espero que las personas que tienen impacto en cuanto son líderes de opinión, y eso incluye a los ex presidentes, manifiesten su posición porque hoy día gran parte de la ciudadanía, por razones legítimas y entendibles, se encuentra desconcertada y muchas veces no sabe qué posición tomar, y si bien el texto constitucional debe ser la base de la posición que las personas tomen, también yo creo que hay muchos chilenos y chilenas que quieren ver líderes de opinión -como por ejemplo el ex presidente Ricardo Lagos- para poder orientar también a hacia dónde ir su intención de voto”.