En la DC están divididos con respecto a la permanencia de Yasna Provoste al interior de la falange. Algunos plantean que representa el ADN demócratacristiano, mientras que otros han planteado la idea de que la candidata se desmarque del partido.

En conversación con CNN Chile, el diputado Gabriel Silber (DC) sostuvo que “nadie quiere generar en ningún caso una impostura distinta con un tema estético frente a los ciudadanos, y más cuando estamos frente a una elección de carácter presidencial”.

Con respecto a Provoste, señaló que “ella hace política desde la DC, pero cosa distinta es que a nuestro juicio, y ahí es importante lo que pase luego del 21 de agosto, donde esperamos que gane Yasna Provoste, ella a mi juicio es un patrimonio de la oposición más allá de la DC“, dijo.

El parlamentario agregó que la presidenta del Senado además “representa a mi juicio ese ADN progresista, de cambio, transformador, que representa y toma banderas de Unidad Constituyente y principalmente del mundo independiente que se siente muy distanciada, en este caso de los partidos tradicionales, partiendo por nuestro partido, por supuesto”.

“En consecuencia, creo que de alguna forma su campaña ha tenido justamente ese sello. Si uno pregunta, ¿representa el ADN de la DC? La verdad que sí, pero el ADN de la impronta de (Radomiro) Tomic u otras personas que llevaron adelante temas a mi juicio revolucionarios para la época y que hoy día la DC incluso no los interpreta o está algo distante de aquello”, añadió.

En ese sentido, Silber manifestó que “quiero ser claro en que finalmente este ADN DC no termine siendo el abrazo del oso para Yasna Provoste en términos de lo que ella ha sido y actuado consecuentemente en política. Ella siempre ha estado lejos de las elites partidarias, no es parte del establishment de la DC, ha sido más bien una militante que interpreta a la base, al pueblo democratacristiano, pero no así a su directiva.

“Yasna Provoste nos interpreta, el ADN de ella está más bien en la DC transformadora que quiere cambios profundos, con un sello más allá de lo estético o de lo que son las políticas públicas tradicionales, yo creo que interpreta también de alguna manera el espíritu del estallido social y conecta perfectamente con lo que quieren los ciudadanos más allá justamente de los partidos tradicionales, no ser aprisionada por esa camisa de fuerza de los presidentes de partido o las directivas y allí obviamente la DC tiene que ser generosa”, complementó.

Finalmente, el legislador indicó que “estamos haciendo una campaña desde la voluntariedad, apelando a la mística del militante de base, hay mucha transversalidad en las decisiones y los dirigentes de los partidos hoy están abocados a otras tareas, entendiendo que no nos corresponde estar en la primera línea, apostando al recambio y apoyando desde atrás, que es lo que corresponde a un partido que quiere que uno de los suyos tenga la posibilidad de perfilarse para llegar a La Moneda“.